Fiordaliso, frase razzista al Grande Fratello: sarà squalificatà? Ecco cosa è successo

Lunedì 16 Ottobre 2023, 12:21

Nella casa del GF, la cantante Fiordaliso è finita al centro di una controversia a causa di un video che sta circolando sui social, in cui la si sente pronunciare la"n-word" durante una conversazione con Rosy Chin. Sebbene sembrasse una battuta, gli spettatori in diretta hanno immediatamente notato l'uso di un termine considerato offensivo, in un'edizione del reality volutamente orientata dalla produzione verso il rispetto e la buona educazione. L’incidente si riferisce alla conversazione in giardino in cui Fiordaliso esprimeva il desiderio di prendersi una pausa durante la sua permanenza nella casa ma, ridendo, ha detto che stava "lavorando come un ne**o tutto il giorno". La situazione ha richiamato alla memoria degli spettatori la squalifica di qualche tempo fa di Fausto Leali, che fu quasi immediatamente eliminato dal gioco proprio per aver usato la stessa parola. Il conduttore Alfonso Signorini e la produzione dovranno decidere come gestire la situazione alla luce della nuova direzione intrapresa dal reality. Come tutti sanno, infatti, la stagione in corso del GF è stata pensata e progettata per promuovere la correttezza ed evitare il più possibile maleducazione e volgarità. Resta da vedere quale sarà la decisione della produzione: ci sono alte probabilità che il tema verrà affrontato nella prossima puntata in diretta su Canale 5. Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy music: Korben



