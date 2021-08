Chiara Ferragni, critiche per l'outfit scelto a Capri: quanto costa quel particolare "reggiseno"

Giovedì 26 Agosto 2021, 09:43

Chiara Ferragni ha attraccato a Capri, facendo discutere il web per il suo outfit e soprattutto per il suo "reggiseno" decisamente particolare. Tra una critica e l’altra, ecco quanto costa il top sfoggiato dalla fashion blogger nella visita all’isola tirrenica. Che la fondatrice di The Blonde Salad abbia sbagliato l’abbinamento? foto: Kikapress; music: "Funday" from Bensound.com

