Felix Gamarra, mister Paraguay muore improvvisamente in Spagna. Dalla chikungunya al Covid, è giallo sul decesso

Félix Gamarra, insegnante di Zumba, ballerino professionista e, soprattutto, Mister Paraguay nel 2022, è morto improvvisamente questa mattina. A darne notizia i suoi amici e la famiglia, rimasti scioccati dalla scomparsa. Subito è cominciata a rimbalzare sui social la stessa domanda: cosa è successo a Félix? Secondo le ultime ricostruzioni, il modello era andato in vacanza in Spagna, ma prima del viaggio era stato contagiato dalla chikungunya, una malattia virale, caratterizzata da febbre e forti dolori - sintomi associabili anche al Covid - che viene trasmessa all'uomo da zanzare infette. E a causa del virus, le sue condizioni di salute si sarebbero aggravate.

La morte

Eppure questo non l'avrebbe fermato. Félix ha comunque preso un aereo per andare in Europa.

Ma una volta atterrato in Spagna, è stato ricoverato fino a quando non lo hanno dovuto intubare per sopraggiunte complicazioni. È proprio durante la sua breve permanenza in ospedale che al modello sarebbe stato diagnosticato un cancro linfatico. La morte improvvisa di Gamarra ha scosso un'intera cominità. Il giovane, laureato in comunicazione, da poco aveva terminato anche un master in marketing.

Chikungunya, cosa è

Come si legge sul sito dell'Iss, la chikungunya è una malattia virale che viene trasmessa all’uomo da zanzare infette. La prima epidemia nota è stata descritta nel 1952 in Tanzania, anche se già nel 1779 era stata descritta un’epidemia in Indonesia, attribuibile forse allo stesso agente virale.

Sintomi

Dopo un periodo di incubazione di 2-12 giorni si manifestano improvvisamente febbre e dolori alle articolazioni tali da limitare i movimenti dei pazienti (da cui deriva il nome chikungunya, che in lingua swahili significa “ciò che curva” o “contorce”), che quindi tendono a rimanere assolutamente immobili e assumere posizioni antalgiche. Altri sintomi includono dolore muscolare, mal di testa, affaticamento e rash cutaneo. Il dolore alle articolazioni è spesso debilitante, generalmente dura alcuni giorni ma può anche prolungarsi per alcune settimane. Inoltre, il virus della chikungunya può causare malattie acute, subacute o croniche.