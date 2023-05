Venerdì 5 Maggio 2023, 20:09 - Ultimo aggiornamento: 20:17

«Ci siamo amati con un amore che era più che amore», scrive sui social Tom Bull, il fidanzato. E insieme con lui la piangono gli amici: «Eri un vero angelo, sarai per sempre nei nostri cuori», «Il tuo sorriso illuminava ogni stanza, sono molto fortunato di averti conosciuto. Grazie di tutto». Sperando in un miracolo è stata tenuta attaccata alle macchine per settimane. Ma il miracolo non c’è stato. Dopo una brutta caduta da cavallo, avvenuta un mese fa, la famiglia giovedì ha staccato la spina: è morta, a 23 anni, la finalista di Miss Universo Australia Sienna Weir.

GLI AMICI E IL MONDO DELLA MODA

Gli amici, la famiglia e il mondo delle modelle sono uniti nel dolore per la scomparsa del loro “angelo”. Il fotografo Chris Dwyer l’ha definita “una delle anime più gentili al mondo, il mondo è molto più buio ora che te ne sei andata. Mi manchi già moltissimo”. Mentre l’agenzia di moda Scoop Managment ha condiviso un video tributo in cui viene ritratta in compagnia dei suoi amati cavalli. L’indossatrice di Sydney, è morta giovedì a causa di un incidente avvenuto alcune settimane fa durante il Windsor Polo Grounds: il 2 aprile il suo cavallo cadde, provocando alla giovane donna gravi ferite. Quando Sienna, trasportata d’urgenza, ha raggiunto il Westmead Hospital era già in condizioni critiche.

DUE LAUREE

Sienna era una cavallerizza provetta: una passione iniziata prestissimo, a tre anni, tanto da farle dichiarare di non poter fare a meno dell’equitazione nella sua vita. Weir aveva due lauree all’Università di Sydney (una in letteratura inglese e l’altra in psicologia) e i suoi piani futuri includevano il trasferimento a Londra. Amici, familiari e colleghi modelle hanno inondato i social media di omaggi all’influencer in erba. Il suo ultimo post su Instagram è stato un selfie allo specchio ad aprile, e molti hanno lasciato le loro condoglianze in quello che sarebbe stato il suo ultimo post in assoluto.