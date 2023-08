Elisa Esposito tra gli sfollati degli incendi in Sardegna. Il racconto della prof del "corsivo": «Qui è un incubo»

Lunedì 7 Agosto 2023, 13:34

Tra i centinaia di sfollati in Sardegna allontanati dalle proprie abitazioni e luoghi di vacanza per i vasti incendi c'è anche Elisa Esposito, tiktoker conosciuta per esser stata la "prof" di corsivo. In un video su TikTok l'influencer ha raccontato che il suo primo giorno di vacanza è stato interrotto dalle fiamme che hanno divampato a partire da Posada. «Mi ritrovo senza nulla, in costume, all’interno della casa avevo letteralmente tutto. Abbiamo provato ad avvicinarci in macchina, ma ci siamo riempiti di cenere e giustamente ci hanno mandato via. Ero in panico. Stanotte non sappiamo dove dormire, se la casa è salva o se si è bruciato tutto. Mi sembra di star vivendo un incubo», ha raccontato ieri sera.

