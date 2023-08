David Beckham furioso con Harry e Meghan: pesanti accuse e quel gesto che ha rotto ogni rapporto

Mercoledì 2 Agosto 2023, 09:38

L'ex calciatore David Beckham e sua moglie Victoria avrebbero rotto i rapporti con il principe Harry e Meghan, perché accusati di aver fornito informazioni alla stampa. David e Victoria erano amici intimi della coppia reale, ma dopo una telefonata accusatoria da parte di Harry riguardo alle indiscrezioni pubblicate sui giornali sulla loro vita, avrebbero deciso di allontanarsi definitivamente. Le voci provengono in parte da una causa legale che il duca ha perso contro il Sun, nel quale accusava il tabloid di aver hackerato il suo telefono. Tuttavia, il giudice ha respinto le sue affermazioni per mancanza di prove credibili. Harry avrebbe quindi ipotizzato che le informazioni trapelate potrebbero essere state fornite da amici fidati come David e Victoria. La situazione sembrerebbe aver creato una frattura insanabile tra le due coppie, rendendo difficile una futura riconciliazione. Foto: Kikapress Music: Korben

