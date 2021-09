Dakota Johnson incanta il Festival di Venezia: è suo il look più bello

Sabato 4 Settembre 2021, 11:02 - Ultimo aggiornamento: 11:04

Dakota Johnson incanta il Festival di Venezia. L'attrice, che ha presentato il suo ultimo film "The lost Daughter" ha brillato con una creazione spettacolare firmata Gucci. Un modello trasparente, realizzato in strass argento, con maxi frange, scollo pronunciato, spalline marcate e vita aderente. Un abito spettacolare che Alessandro Michelle ha realizzato in esclusiva e su misura per l'attrice e con il quale ci ha lasciato senza parole.

