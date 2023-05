Chiara Ferragni, polemiche sulla nuova edizione di The Ferragnez: critiche pesanti alla coppia

Giovedì 18 Maggio 2023, 09:51

La seconda stagione di The Ferragnez - La Serie è finalmente disponibile su Prime Video, ma l'annuncio di Chiara Ferragni sembra non aver ottenuto la reazione sperata da parte dei potenziali telespettatori che tutto sembrano tranne che entusiasti. Cosa potrebbe aver causato questa delusione tra i follower dell'imprenditrice digitale più famosa d'Italia? Basta dare un’occhiata sui social.

Chiara Ferragni, polemiche dopo il lancio di The Ferragnez

Il 17 aprile scorso, Chiara Ferragni aveva condiviso su Instagram l'entusiasmante notizia dell'uscita della seconda stagione di The Ferragnez per il 18 maggio. Inoltre, dopo l'estate, è previsto anche un episodio speciale dedicato al Festival di Sanremo. Tuttavia, proprio sotto il post dell'influencer, sono apparsi principalmente commenti negativi, il che è piuttosto insolito. Ma come mai la seconda stagione del docureality dedicato alla famiglia Ferragni sta provocando tante polemiche? Scopriamolo insieme.

