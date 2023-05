The Ferragnez, la nuova stagione della serie presentata a Milano. Chiara Ferragni e Fedez: «Le telecamere sono toste ma fanno parte del gioco»

Chiara Ferragni e Fedez hanno presentato a Milano, all'Arco della Pace, la seconda stagione della loro serie "The Ferragnez". Lì hanno risposto ad alcune domande selezionate dei fan, ma non prima di aver suggellato l'apparizione pubblica con un selfie. A presentare i due beniamini è l'attrice comica Katia Follesa: «Sembra di festeggiare il capodanno in piazza» dice salutando la folla.

I fan vogliono sapere quanto è complicato vivere con le telecamere sempre accese: «Ci sono dei momenti più difficili - ammette Chiara - in alcuni è veramente tosto, ma fa parte del gioco».

La parte più difficile da gestire? «I tanti momenti della terapia di coppia» confessa Fedez. Se l'esperienza dello show ha rafforzato la famiglia? Non hanno dubbio i due: «Assolutamente sì».

The Ferragnez, come cambia la serie

I Ferragnez sono cambiati dalla prima stagione? «Sono successe tante cose, siamo cambiati e sicuramente cresciuti, anche come coppia». Risate assicurate, «ma anche pianti» promettono. L'anno appena trascorso in tre parole? «Crescita, amore, famiglia e "dare indietro"» risponde la coppia, «sono quattro, ma fa niente».