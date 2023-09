Bianca Berlinguer legge parolacce in diretta tv: cosa è successo nel nuovo "E' sempre CartaBianca"

Mercoledì 6 Settembre 2023, 10:22

La nuova stagione televisiva è ormai iniziata e Bianca Berlinguer ha debuttato sulle reti Mediaset. In diretta su Rete 4 con il suo nuovo "È sempre Cartabianca", la conduttrice si è ritrovata alle prese con una serie di parolacce e termini offensivi letti durante la sua intervista faccia a faccia con Giuseppe Conte. "Immaginatevi Piersilvio con i figli e Silvia Toffanin che cambiano canale su Rete 4 e si ritrovano questo" ha commentato sui social un utente, riferendosi alla "pulizia" nei programmi che l'AD di Mediaset ha cercato di fare, proprio per evitare linguaggi scurrili e contenuti trash. Prima di lei, anche Federica Sciarelli si era ritrovata in una situazione simile durante la conduzione di "Chi l'ha visto". Alle prese con messaggi pieni di odio e parolacce inerenti ai tanti casi di cronaca, la stessa conduttrice aveva successivamente dovuto spiegare che "parolacce non ne dico più altrimenti vengo ripresa".

Photo Credits: Ufficio Stampa Mediaset, Kikapress Music: Korben

LEGGI ANCHE : -- Bianca Berlinguer a Mediaset, svelato il super cachet per il nuovo programma: la cifra a tanti zeri