Benedetta Rossi, la food blogger (dopo il Covid) si sfoga sui social: «Alcune volte capita di sentirsi inutili e insicure»

Martedì 26 Luglio 2022, 11:13

Benedetta Rossi ha scritto su Instagram un lungo post in cui non solo si è sfogata ma anche confrontata con la sua community, raccontando molto di se stessa e delle sue fragilità.

Benedetta Rossi, lo sfogo dopo il Covid

«Quel maledetto bisogno di dover sempre fare!! Pensavo di essere l’unica invece siamo in tante ad avere questo problema. Mi avete scritto che anche a voi succede. Se avete una giornata improduttiva vi sentite in colpa e terribilmente inutili…proprio come capita a me. Non importa se siamo stanche, se non ci sentiamo in forma, se non abbiamo voglia… l’importante è fare! È come se quello che facciamo serva a confermare che valiamo qualcosa. Vorremmo sentirci dire “sei stata brava a fare questo” oppure “il tuo lavoro è davvero importante” o “solo tu sai farlo così bene!!” ….ma di solito capita che nessuno ce lo dica perchè, semplicemente, non comprende questo nostro intimo bisogno. E allora ci sentiamo ancora più stanche, insoddisfatte e insicure. In questi giorni, nei quali il Covid mi ha costretto a rallentare un pò, ho pensato tanto. Ho letto centinaia di messaggi nei quali mi avete raccontato il vostro stesso disagio e ho capito che tutto dipende da noi! Dobbiamo metterci in testa che: Noi valiamo tanto a prescindere!! Dobbiamo volerci piu' bene! (perchè nessuno può farlo per noi) dobbiamo dedicare piu' tempo a noi stesse, per fare quello che ci piace o anche per non fare nulla. Il riposo non è ozio…ma se anche lo fosse non può che farci bene. Grazie di esserci sempre. Come farei senza di voi?»

Una valanga di risposte. I follower sono tutte daccordo con la food blogger.

