Benedetta Rossi, siparietto con il marito dopo l'operazione: «È ora di fare lo shampoo»

Benedetta Rossi, la food blogger con oltre 4 milioni di followers su Instagram è tornata a casa due giorni fa il 23 gennaio dopo aver subito un delicato intervento alla schiena. L'operazione è riuscita e le sue condizioni sono buone, anche se è ancora debole e ora dovrà affrontare un periodo di convalescenza . Nonostante le difficoltà, già oggi la food blogger ha tornato a far sorridere i propri fan con un allegro siparietto insieme al marito, Giovanni Gentile. In un video infatti il marito l'ha presa in giro bonariamente «Ha bisogno di uno shampoo il mio amore». Durante la giornata ha continuato, postando foto divertenti relative ai suoi capelli, strappando una risata ai fan.