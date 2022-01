Benedetta Rossi, come sta dopo l'operazione. «È ora di fare lo shampoo»: il siparietto con il marito

Benedetta Rossi, la food blogger più amata dagli italiani con oltre 4 milioni di followers su Instagram è tornata a casa due giorni fa il 23 gennaio dopo aver subito un delicato intervento alla schiena. L'operazione è riuscita e le sue condizioni sono buone, riesce a stare in piedi e a camminare, anche se è ancora debole e ora dovrà affrontare un periodo di convalescenza lungo per rimettersi definitivamente in forma. Nonostante le difficoltà, già oggi la food blogger ha tornato a far sorridere i propri fan con un allegro siparietto insieme al marito, Giovanni Gentile.

Le dimissioni e il ringraziamento ai fan mi siete stati vicino

«Eh sì, ci metterò un po' ma prima o poi ricomincerò a rompervi le scatole con le mie ricette» aveva scritto in un post indirizzato ai fan subito dopo essere dimessa dall'ospedale «Approfitto di questo post per ringraziarvi tutti, mi siete stati sempre vicini con messaggi carichi di affetto e di consigli, esattamente come si fa con una cara amica. Non so se riuscirò mai a leggerli tutti ma l'ho apprezzato tanto e non lo dimenticherò mai».

Il siparietto con il marito «è ora di farsi lo shampoo»

Viste le condizioni di Benedetta, in questi giorni è il marito Marco Gentili ad aggiornare i canali social dell'influencer. Così questa mattina è arrivato subito un primo video che mostra l'influencer sorridente e felice di fare finalmente colazione a casa «Che bello fa colazione a casa, è una bella sensazione» dice la blogger nel video e il marito replica scherzosamente «Ha bisogno di uno shampoo il mio amore». Immediata la risposta di lei: «Ho chiamato zia Rossella che ha il lava-teste e tra oggi e domani viene a lavarmi i capelli». Un siparietto divertente per sdrammatizzare la situazione. Ma non è finita qui: durante tutta la giornata Gentili ha continuato ad aggiornare i canali social di Benedetta postando foto divertenti relative ai suoi capelli, strappando una risata ai fan anche in questi giorni difficili. In fondo il segreto del successo di Benedetta è anche in questo, nell'autoironia che la rende così vicina a tanti italiani e italiane che la amano e la seguono.