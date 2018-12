Da Belen alla Isoardi: gli amori e gli addii del 2018

Amore che vieni, amore che vai. Il 2018 è stato un anno di nozze da favola, addii inaspettati, love story lampo. Dalla crisi Belen-Iannone alla rottura Salvini-Isoardi, dal matrimonio glamour di Fedez-Ferragni a quello reale di Harry e Meghan fino all'affair Argento-Corona, gli amori delle coppie vip hanno tenuto banco sulle riviste di gossip. Nuove relazioni sono nate, altre sono finite. Coppie considerate inossidabili si sono lasciate. Qualcuno si è innamorato, qualcuno invece ha scelto i social per annunciare la fine di una storia. Altri hanno dovuto fare i conti con scatti inequivocabili finiti sui giornali. Tutto sempre sotto i riflettori.



Lo sanno bene Belen Rodriguez e Andrea Iannone. La coppia regina del gossip, il cui amore è nato e si è consumato nel mirino dei paparazzi, ha vissuto nel 2018 una profonda crisi. Le voci che davano il loro rapporto al capolinea hanno continuato a rincorrersi e si sono fatte negli ultimi mesi sempre più insistenti. A inizio dicembre 'Chi' ha pubblicato una foto scoop che immortalava il pilota mentre baciava una ragazza bruna in centro a Milano proprio mentre la showgirl argentina passava lì davanti. Uno scatto che sembra essere una conferma della rottura tra i due.



Ufficiale è invece la fine dell'amore tra Elisa Isoardi e Matteo Salvini. La conduttrice tv si è congedata dal compagno con una foto pubblicata su Instagram che li ritrae insieme a letto e con i versi del cantautore e poeta Gio Evan: "Non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo dovuto darci ancora". Parole alle quali il vicepremier ha risposto su Facebook: "Ho amato, ho perdonato, sicuramente avrò anche commesso degli errori ma ci ho creduto fino in fondo. Peccato - ha aggiunto -, qualcuno aveva altre priorità. Buona vita".



Tanto breve quanto travolgente è stata la passione tra Asia Argento e Fabrizio Corona. Un amore lampo letteralmente bruciato dai protagonisti in una manciata di giorni. Lei, reduce dallo scandalo Bennett, raccontava così a 'Chi' il colpo di fulmine durante un incontro di lavoro: "Parlavamo, senza alcuna barriera, ho colto un dolore che ci accomuna, forse perché entrambi arriviamo da un momento di sofferenza e forte ingiustizia. Spiritualmente - ha spiegato - ho visto dentro di lui qualcosa di rotto, che poi c'è anche dentro di me". Da quel momento si sono susseguite foto insieme e interviste fino a quando Asia ha detto basta. "Scendo da 'sta giostra", ha scritto l'attrice su Instagram chiudendo bruscamente la relazione.



Il 2018 è stato però anche un anno di nozze da favola. Il 1 settembre hanno detto sì a Noto, in Sicilia, Chiara Ferragni e Fedez. Tra archi di rose bianche, una pioggia di fuochi d'artificio e addirittura una ruota panoramica stile Coachella, l’influencer e il rapper hanno fatto sognare i più romantici. "Non ho bisogno che il mondo mi ami, ho bisogno che mi ami una sola persona: sei e sarai sempre tu”, ha detto la sposa leggendo la sua promessa. Mentre Fedez, emozionatissimo, ha replicato: “Io non posso garantirti che sarò sempre in orario ma ti prometto che anche se in ritardo, ci sarò per sempre”.



Lieto fine anche per Harry e Meghan. Il principe della famiglia reale britannica e l'attrice americana hanno pronunciato il fatidico sì nella St. George Chapel del castello di Windsor lo scorso maggio e ora sono in attesa del loro primo figlio che nascerà il prossimo anno. Tra le coppie che si sposate quest'anno ci sono poi Filippa Lagerback e Daniele Bossari, Gwyneth Paltrow e Brad Falchuk e, appena pochi giorni fa, Miley Cyrus e Liam Hemsworth.



Si sono detti addio invece Simona Ventura e Gerò Carraro. I due hanno annunciato insieme la fine della loro relazione con un video su Instagram. "Le grandi storie d'amore si possono definire tali perché dopo la loro fine rimane il rispetto", dice la conduttrice tv nella clip in cui scorrono anche le foto ricordo degli anni passati insieme. E conclude rivolgendosi direttamente all'ormai ex compagno: "Io ti voglio bene e te ne vorrò sempre".



Il 2018 è stato l'anno della rottura, dopo quasi 10 anni di matrimonio e due figli, per Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti, coppia storica del cinema italiano. Finito anche l'amore tra Marco Tronchetti Provera e Afef Jnifen, tra Jennifer Aniston e Justin Theroux, tra Robert De Niro e Grace Hightower e, a un passo dal matrimonio, tra Paris Hilton e Chris Zylka.

A 5 anni dall'addio all'ex Vincent Cassel, convolato a nozze qualche mese fa con la modella Tina Kunakey, l'attrice italiana, secondo quanto riportato dalla rivista francese 'Voici', avrebbe una relazione con l'artista Nicolas Lefebvre. Insomma tra tanti che si lasciano c'è anche chi torna a innamorarsi.