16 Aprile 2021

di E.C.

(Lettura 2 minuti)

3

3



Barbara D'Urso spiazza tutti e interrompe l'intervista a Pomeriggio 5: «Scusate, non ce la faccio...». Pochi minuti fa, è terminato il programma contenitore di Canale 5. Nello spazio dedicato al gossip, oggi si è tornati a parlare delle coppie vip con tanti anni di differenza di età. Tra gli ospiti in studio, l'ex naufraga Sarah Altobello, che ha avuto una relazione con il suo manager Tony Toscano, più grande di lei.

La relazione è finita in maniera brusca, il manager infatti avrebbe lasciato la showgirl da un giorno all'altro. E lei è in studio per raccontare la storia, quando accade qualcosa di inaspettato. Appare su un led, un selfie del manager e Barbara D'Urso inizia a ridere con le lacrime. La conduttrice non riesce a fermarsi, tanto che deve interrompere per un momento l'intervista.

Le lacrime

Si copre il viso con un fazzoletto e poi in lacrime spiega: «Scusate, non riesco. È apparso su un led un selfie del manager. Ma non è venuto bene in quella foto... È più carino nella foto insieme a Sarah». Dopo, un primo momento di incredulità, anche lo studio si scioglie in una risata. Col cuore.