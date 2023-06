Antonella Fiordelisi sbotta su Twitter: «Non è bello, non sto bene»

Sabato 10 Giugno 2023, 10:07

Da quando Antonella Fiordelisi è uscita dal Grande Fratello Vip, è sempre stata molto attiva sui social, soprattutto su Twitter, dove ha una vasta schiera di fan (i "Donnalisi" e i "Fiorde"), ma anche numerosi detrattori. Mentre alcune ragazze idolatrano l'ex concorrente del reality show, molti utenti la attaccano per qualsiasi motivo. In questi giorni, Antonella ha incontrato alcune fan durante un evento e ha scritto su Twitter: "Grazie a tutti per il sostegno di oggi! Ne avevo bisogno. Siete stati carinissimi". Soltanto poche ore dopo, però, l'influencer è tornata per salutare definitivamente Twitter: "Troppe cattiverie qui! Non è bello soprattutto quando una persona non sta bene! Addio Twitter". L'addio di Antonella Fiordelisi ha suscitato reazioni di ogni tipo: "Brava Antonella", "non sono cattiverie sono consigli di chi realmente ti vuole bene" hanno commentato alcuni. Photo Credits: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy Music: Korben

