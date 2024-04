Amadeus lascia la Rai, la promessa non mantenuta: cosa aveva detto dieci anni fa

Venerdì 12 Aprile 2024, 09:10

In questi giorni si sta parlando molto della possibilità che Amadeus lasci definitivamente la Rai per accettare una mega-offerta che nel frattempo gli sarebbe giunta dal gruppo Discovery, dove è già approdato Fabio Fazio. Ebbene, tra il conduttore televisivo e la tv pubblica c'è in realtà un noto precedente risalente al 2006, quando Ama lasciò per la prima volta le reti RAI per approdare a Mediaset. Riguardo a quell'esperienza, decisamente disastrosa, è venuta fuori anche una promessa fatta dieci anni fa, non mantenuta dal conduttore dei confronti di Viale Mazzini. Ma di cosa si tratterà mai? Ed è davvero così terribile da aver finito con il portarlo a cercare una nuova casa altrove? Non ci resta che andare a scoprirlo!

