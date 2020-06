​​Fiumicino e Fregene, movida e assembramenti sul litorale: chiusi tre locali

Chiusi tre locali a Fiumicino e Fregene per assembramenti. Durante i servizi della polizia del commissariato di Fiumicino, diretto da Catello Somma, finalizzati alla verifica del rispetto delle norme sul distanziamento sociale in tempo di coronavirus, è stata disposta la chiusura immediata di tre pub, due a Fiumicino ed un terzo a Fregene. In tutti e tre i locali infatti è stata rilevata la presenza di decine di giovani che si accalcavano per consumare bevande alcoliche.

