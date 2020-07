Cerveteri, ennesima vittima in pochi giorni. Probabile un terzo suicidio

“Basta, questa non è più vita”. Ha lasciato questa mattina un biglietto di addio nell’appartamento condiviso con un amico, a Cerenova, frazione di Cerveteri, decidendo così di farla finita. Dopo qualche ora il corpo senza vita di un cittadino filippino 54enne è stato trovato in mare presso le Sabbie nere, a ridosso del Castello di Santa Severa.

Sono stati alcuni bagnanti, intorno alle 15, a ritrovare il cadavere tra le onde. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della Compagnia di Civitavecchia per i rilievi. Pochi dubbi per gli investigatori: l’ipotesi più accreditata al momento è quella del suicidio.

Proprio l’amico, in tarda mattinata, aveva dato l’allarme ai carabinieri della stazione di Campo di Mare e sono subito partite le ricerche dei militare. Ricerche concluse, purtroppo, con la tragedia avvenuta in mare. Non è chiaro come sia deceduta la vittima, probabilmente annegata.

Drammi senza fine a Cerveteri che conta tre probabili suicidi in soli tre giorni. Lunedì scorso un 41enne era precipitato dal terrazzo posto sopra al secondo piano in pieno centro. Dopo qualche ora un 40enne, sempre di Cerveteri, era stato trovato impiccato a un albero nella frazione agricola di Furbara in vicinanza della statale Aurelia.

