Domenica 14 Maggio 2023, 12:15

La traduzione simultanea del discorso del presidente ucraino Zelensky è saltata per un attimo durante la conferenza stampa congiunta a Palazzo Chigi con la premier Meloni. Zelensky ha quindi chiesto in inglese ai presenti: "Funziona?". Una volta ricevuta risposta ha ironizzato: "Sono i russi", prima di continuare il suo discorso in ucraino.