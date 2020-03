«Tengo ad informarvi che sono risultato positivo al Coronavirus»: lo annuncia in un tweet accompagnato da un video il caponegoziatore Ue per la Brexit, Michel Barnier. «Sto bene, e il morale è alto. Seguo naturalmente tutte le istruzioni come anche la mia squadra. Il mio messaggio a tutti coloro che sono colpiti o attualmente isolati: insieme ce la faremo! Uno per tutti». © RIPRODUZIONE RISERVATA