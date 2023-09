Esplodono le cisterne di vino, tutto il paese inondato: fiumi di rosso lungo le strade. I video incredibili in Portogallo

Un villaggio del Portogallo si è tinto di rosso nelle ultime ore. Un fiume di vino, infatti, ha inondato Anadia, e nello specifico la località di Sao Lourenco do Bairro, dopo che due cisterne sono esplose.

Il fiume di vino rosso, nella giornata di ieri, scorreva lunga una stradina di una collina della città, vicino la costa del Portogallo. I produttori di vini responsabili dell'incidente hanno chiesto scusa e si dicono pronti a pagare i danni ai cittadini.

Cerca de 2 mil litros de vinho. Pubblicato da Luisa E Marco Baptista su Domenica 10 settembre 2023

Vino in strada

La Destilaria Levira, casa di produzione del Doc che ha colorato di rosso il villaggio portoghese, ha spiegato: «Siamo profondamente dispiaciuti per l'incidente che si è verificato questa mattina che ha coinvolto lo scoppio di 2 depositi di vino Doc. Nonostante l'incidente non abbia causato alcun ferito, vogliamo esprimere la nostra sincera preoccupazione per i danni causati in generale e in particolare al villaggio. Le cause dell'incidente sono state accertate dalle autorità competenti. Ci assumiamo la piena responsabilità dei costi legati alla pulizia e alla riparazione dei danni, avendo squadre disponibili a farlo immediatamente. Ci impegniamo a risolvere la situazione il prima possibile».

AVISO IMPORTANTE Caros Vizinhos, Lamentamos profundamente o incidente que ocorreu esta manhã envolvendo o rebentamento... Pubblicato da Destilaria Levira su Domenica 10 settembre 2023

I soccorsi

Il fatto è avvenuto nella mattina di ieri, domenica 10 settembre. I vigili del fuoco volontari di Anadia sono stati allertati di una massiccia perdita di vino. Giunti sul posto, i soccorritori sono riusciti a convogliare il liquido e indirizzarlo verso un impianto di trattamento delle acque reflue. Ad oggi non sono state ancora rese note le cause dell’accaduto.