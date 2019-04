Vegani in rivolta, il premier australiano: «Danneggiano il nostro Paese»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il primo ministro australianoha criticato gli attivisti dei diritti degli animali, definendoli «indecenti e anti-australiani», dopo che decine di manifestanti sono stati arrestati nel corso di una protesta avvenuta in tutto il territorio nazionale. Oggi gli attivisti hanno creato catene umane per protestare contro l'industria della carne. Più di 100 manifestanti hanno bloccato uno dei principali incroci stradali di Melbourne, finché non sono stati rimossi dalle forze dell'ordine.Morrison ha sostenuto che questa rivolta danneggia gli allevatori australiani. «Questa è l'ennesima forma di attivismo che io credo vada contro l'interesse nazionale, e l'interesse nazionale sta anche nel poter coltivare la propria terra».