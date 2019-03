Trump, Commissione giustizia Camera a guida democratica avvia nuova indagine

Trump sempre sotto "l'occhio vigile" dei democratici Usa. Avviate indagini dalla Commissione giustizia della Camera degli Stati Uniti nei confronti del Presidente per "abuso di potere, corruzione e ostruzione della giustizia". Lo ha annunciato alla emittente televisiva Abc lo stesso Presidente della Commissione, il democratico Jerrold Nadler, aggiungendo che saranno richiesti documenti a oltre 60 tra persone ed entità dell'amministrazione Trump, della sua famiglia e della sua holding.



Nadler ha precisato che è in ogni caso prematuro parlare di impeachment per il Presidente Trump, ma che la Commissione vuole compiere "il suo lavoro di proteggere il ruolo della legge". Ultimo aggiornamento: 17:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA