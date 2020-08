L'uragano Laura tocca terra in Louisiana, almeno quattro vittime

L'uragano Laura ha già fatto 4 le vittime sferzando Louisiana e Texas. Lo riporta la Cnn, riferendo anche di un blackout per centinaia di migliaia di persone, tetti divelti e altri danni causati da venti fino a 150 chilometri orari. La perturbazione, classificata a 4 su una scala di 5, è stata poi declassata a tempesta tropicale raggiungendo il confine tra Louisiana e Arkansas.

Tutte le vittime - hanno precisato le autorità locali sentite dalla Cnn - sono morte dopo la caduta di alberi sulle loro case,: una ragazza di 14 anni a Vernon, un uomo di età incerta a Jackson e un altro di 60 anni ad Acadia, hanno detto le autorità. Anche la prima vittima, una 14enne di Leesville, è rimasta uccisa da un albero caduto sulla casa. L'uragano ha fra l'altro causato danni ad un impianto chimico vicino al lago Charles, in Louisiana, dove si è sviluppato un incendio. Secondo la polizia, i gestori degli impianti stavano cercando di contenere una perdita di cloro quando è scoppiato l'incendio, le cui cause sono ancora incerte. L'intera area appare disseminata di detriti portati dal vento e alberi caduti. Perfino i pali d'acciaio e i lampioni sono piegati, i segnali stradali strappati da terra. Tuttavia il governatore della Louisiana, John Bel Edwards, ha detto in una conferenza stampa che i danni sono stati inferiori alle attese, anche grazie alle evacuazioni preventive dalle zone più a rischio. Più di 1.500 persone stanno partecipando alle operazioni di ricerca e soccorso, con oltre 400 imbarcazioni.

L'uragano Laura aveva raggiunto le coste della Louisiana dopo essersi rafforzato a categoria 4 su una scala di 5, ha annunciato il servizio meteorologico degli Stati Uniti. «L'uragano Laura, estremamente pericoloso , di categoria 4, ha toccato terra nei pressi di Cameron in Louisiana, con venti che arrivano a 240 chilometri orari che lo rendono persino più forte dell'uragano Katrina di 15 anni fa, ha specificato il centro nazionale per il monitoraggio degli uragani nel suo più recente bilancio, prevedendo venti estremi e inondazioni in alcune zone dello Stato. Successivamente l'uragano ha perso forza e con venti rallentati a 110 miglia orarie è adesso in categoria 2.

Sono oltre mezzo milione le abitazioni rimaste senza elettricità in Texas e soprattutto in Louisiana dove si è abbattuto l'uragano. I maggiori problemi alla rete elettrica si registrano in Louisiana, con blackout che interessano 400mila utente.

At 1 am CDT, Hurricane #Laura has made landfall in southwestern Louisiana near Cameron as a category 4 #hurricane. Maximum sustained winds were 150 mph, with a minimum central pressure of 938 mb. Potentially catastrophic impacts will continue. More: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/GVWRnmGejy — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 27, 2020

L' uragano Laura è arrivato sulla terraferma nelle prime ore di giovedì, una tempesta di categoria 4 «estremamente pericolosa», con piogge torrenziali e forti venti sulla Louisiana e sul Texas, negli Usa meridionali. I residenti che non hanno rispettato l'ordine di evacuazione devono fronteggiare onde potenzialmente alte più di sei metri. La tempesta ha toccato terra poco dopo l'una del mattino (ora locale) a Cameron, in Louisiana, secondo il National Hurricane Center, che ha avvertito in precedenza che si tratta di una tempesta alla quale non si può sopravvivere («unsurvivable»). I venti hanno una velocità massima di 240km orari, ma le raffiche possono essere ancora più potenti.

Ultimo aggiornamento: 28 Agosto, 00:29

