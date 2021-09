Il presidente dell'Ungheria Ader prega nella grotta di San Benedetto a Subiaco dopo aver visto Mattarella

Sabato 18 Settembre 2021, 10:06 - Ultimo aggiornamento: 10:20

Il presidente dell' Ungheria Jànos Ader, dopo aver incontrato a lungo Sergio Mattarella al Quirinale è andato a pregare riservatamente a Subiaco , tra i monti a est di Roma , nella grotta del Monastero di San Benedetto da Norcia dove il Santo si ritirò in meditazione per tre anni. Il politico magiaro a volte è stato, pur sostanzialmente supportandola, su una linea diversa da quella di Viktor Orban, primo ministro a Budapest, che il 12 settembre ha incontrato Papa Bergoglio nella capitale magiara e tra i due ci sono state alcune divergenze. La visita al Sacro Speco è stata una sorpresa: Ader, cristiano, di confessione cattolica, in carica dal 2012 è il più longevo Presidente della Repubblica in carica dopo l'uscita dell'Ungheria dall'orbita sovietico-comunista. Con la moglie e l’ambasciatore ungherese, Ádám Zoltán Kovács, hanno pregato nel luogo simbolo del monachesimo benedettino, dove il Santo di Norcia attorno al 500 dopo Cristo meditò la regola “Ora et Labora”.

Prima, dunque, l’incontro a Roma con il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, poi la "corsa" in auto verso la spiritualità dei Monasteri benedettini nella Valle dell'Aniene, per raccogliersi nella grotta del Santo. L'Ungheria, un repubblica parlamentare che fa parte dell' Unione Europea e dell'Alleanza Atlantica (Nato), nel 1956 fu invasa dai carri armati di Mosca che repressero nel sangue (3.000 morti) la rivoluzione popolare anti-sovietica iniziata con l'uscita dal Patto di Varsavia con l'obbiettivo di affrancarsi dal comunismo..

«Ader è molto credente – dice Dom Maurizio, il monaco benedettino che lo ha accolto – ed è legatissimo ai benedettini ungheresi: così ha fortemente voluto pregare al Sacro Speco che non aveva mai visitato. E’ rimasto incantato dalla bellezza del posto, c’è stata anche una visita guidata e dopo la preghiera ho impartito al presidente e alla consorte la benedizione invocando la protezione di San Benedetto per loro e per tutto il popolo ungherese». Prima di arrivare a Subiaco il presidente Janos Ader è andato anche nella vicina Olevano Romano per una breve visita. Dal 1984, Áder è spostao con Anita Herczegh, un giudiche. I due hanno tre figlie, Orsolya, Borbála, Júlia e un figlio. Nello scorso aprile i due hanno dato vita a una fondazione di benneficenza che assiste finanziariamente i bambini che hanno perso i genitori a causa dell'epidemia di Coronavirus.

L’Ungheria, secondo un rapporto dell'organizzazione di orgine francese "Reporter senza frontiere", è all'87° posto su 180 nella classifica annuale che valuta i Paesi in base a diversi canoni sulla libertà di stampa. Durante una missione a Budapest, alcune organizzazioni, tra cui la stessa Rsf, da sempre critica sulla svolta cosiddetta sovranista di Viktor Orban, hanno criticato la concentrazione della proprietà degli organi di informazione nelle mani del governo «o direttamente o attraverso investitori allineati». I media filo-governativi, stando al rapporto, hanno il quasi monopolio dei quotidiani cartacei, della radio e dominano anche il settore televisivo, specie l’emittente pubblica. Molto più bilanciato è apparso, per ammissione dei critici, il settore dell'informazione on-line.