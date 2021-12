Un milione di dollari col "gratta e vinci" inviato dall'amico: erano gli auguri dopo l'intervento al cuore

Così è, la saggezza popolare difficilmente sbaglia: chi trova un amico, trova un tesoro. Sempre che un milione di dollari possano bastare - e di certo bastano - a rendere merito tanto alla forma quanto, soprattutto, alla sostanza del detto. Un biglietto di auguri per una pronta guarigione dopo un intervento a cuore aperto per l'inserimento di un doppio bypass ha spalancato le porte alla fortuna per un uomo del Massachusetts. Sembrava un maledetto imprevisto, quella delicata operazione chirurgica, e invece si è rivelata una sorpresa capace di cambiare la vita al protagonista di questa storia: a corredo del messaggio, infatti, l'amico gli aveva inviato a mo' di augurio anche tre biglietti da cinque milioni della lotteria gratta e vinci "100x Cashword". Un bel gesto, all'apparenza. Il bello è venuto dopo.

Attleboro man wins $1 million with the word ‘HEART’ shortly after open heart surgery https://t.co/gFkbdjKAfA — Boston Herald (@bostonherald) December 1, 2021

Guarisci presto, con una maxi-sorpresa

Alexander McLeish, questo il nome del paziente, era a casa: degenza a domicilio per riprendersi dai postumi dell'intervento di cardiochirurgia. È qui che l'amico gli ha spedito il messaggio benaugurante ("guarisci presto"), allegando tre biglietti della lotteria. Uno dei quali conteneva sia le sue iniziali sia - ovviamente in inglese - la parola "cuore", "heart". McLeish ha continuato a grattare, scoprendo le caselle del puzzle-cruciverba del gioco, scoprendo sulla riga più in basso proprio la parola così affine alla sua vicenda personale. Il gioco richiede agli acquirenti di abbinare le loro lettere alle parole su una piccola lavagnetta. Più parole complete si compongono e più vince. Nel caso di McLeish, all'inizio ha "grattato" solo tre lettere: A, W e M, le sue iniziali. Alla fine del gioco, ha trovato undici parole compete in totale, un numero da un milione di dollari. Una gioia incontenibile, mista a stupore e incredulità. Accanto aveva il figlio e con lui ha subito chiamato la moglie, al piano di sotto. "Hai vinto qualcosa?", gli ha chiesto lei. "Sì, un milione di dollari", la risposta. "No, davvero: cosa hai vinto?", ha insistito la donna. "Un milione di dollari", ha ribadito lui tra sorpresa, gioia e molte risate. Era il 25 novembre, negli Stati Uniti il Giorno del Ringraziamento. Quanto basta per gridare al miracolo o giù di lì.

L'amico d'infanzia "portafortuna"

Un amico d'infanzia, il mittente. Alla prova dei fatti, un autentico portafortuna della sua vita, per Alexander. In passato - ma quella volta per un biglietto di auguri per il 60° compleanno corredato allo stesso modo - l'amico, Larry, gli aveva inviato altri tagliandi della lotteria. Anche quelli fortunati: mille dollari, buttali via. La prova generale del colpaccio. Questa volta, infatti, la buona sorte gli ha portato in dote tre zeri in più. McLeish - impiegato per la Coca Cola a Needham e residente ad Attleboro, entrambe nello stato del Massachusetts, Usa, la seconda località nota come "capitale mondiale dei gioiellieri" (e dei neo-milionari, verrebbe da aggiungere) - è rimasto letteralmente senza fiato. Un autentico colpo al cuore: per fortuna (un'altra) la perizia dei medici ha consentito al suo fisico di reggere all'impatto emotivo, col cuore impazzito. "L'abbiamo ricontrollato, ricontrollato tre volte e ricontrollato quattro volte, perché vuoi assicurarti che sia reale prima di parlarne con qualcuno", ha detto al Boston Herald. "All'inizio c'era un po' di incredulità, ma poi è stato tutto chiaro e, wow, non posso credere che sia successo, sai?".

E ora il viaggio alle Bahamas

Ovviamente, l'amico - Larry, non meglio specificato - è rimasto "scioccato" alla notizia della maxi-vincita di fatto incanalata verso il suo compagno di mille avventure. McLeish ha riscosso il suo premio presso la sede della Mass Lottery, a Dorchester, venerdì e ha scelto l'opzione in contanti: il pagamento una tantum di 650.000 dollari (al netto delle tasse). Il suo biglietto vincente era stato acquistato dall'amico al "Quickeez Beer, Wine and Convenience Store di Carver". Il negozio riceverà un bonus di 10.000 dollari per la vendita del tagliando fortunato. McLeish ha aggiunto che ha intenzione di dare parte del premio ai suoi figli adulti e parte allo stesso Larry. Aveva già prenotato un viaggio alle Bahamas prima del premio. Lo ha confermato: "Stesso viaggio, solo un po' più migliorato". Amici dal cuore d'oro.