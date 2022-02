Ucraina, Scholz vola da Putin ma dice no al tampone russo a Mosca

Martedì 15 Febbraio 2022, 16:28

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz non ha voluto fare un test molecolare russo al suo arrivo a Mosca per l'incontro con Vladimir Putin, decidendo di far eseguire il test necessario per l'accesso al Cremlino da un medico dell'ambasciata tedesca, alla presenza delle autorità sanitarie russe. Lo riporta lo Spiegel sottolineando che per questo il cancelliere è sceso dall'aereo 40 minuti dopo l'atterraggio. Il tampone utilizzato era stato portato dalla Germania. Pochi giorni fa anche il presidente francese Emmanuel Macron, prima di vedere Putin, aveva rifiutato di fare il tampone in Russia perché - avevano ipotizzato alcuni media - temeva di lasciare traccia del suo Dna. Indiscrezione che era stata però smorzata dall'Eliseo secondo cui la decisione era legata solo ai «tempi stretti».