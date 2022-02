Ucraina, Draghi chiama Zelensky: «Impegno per soluzione, tenere aperto dialogo con Mosca». Di Maio a Kiev: «Pace unica via»

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi si è confrontato telefonicamente con l'omologo ucraino Volodymyr Zelensky e ha ribadito il fermo sostegno del governo italiano all'integrità territoriale e alla sovranità dell'Ucraina, fa sapere Palazzo Chigi con una nota. Inoltre, è stata ribadita l'importanza di trovare una soluzione durevole alla crisi, mantenendo un canale di dialogo con la Russia.

APPROFONDIMENTI POLITICA Video SCENARIO Gli accordi di Minsk per risolvere la crisi? MONDO Foto ECONOMIA Ucraina, Kiev allertata di una possibile invasione domani ma...

#Ucraina Il Presidente Draghi ha avuto oggi un colloquio telefonico con il Presidente @ZelenskyyUa https://t.co/8EWqwp2qhR — Palazzo_Chigi (@Palazzo_Chigi) February 15, 2022

Nell'ambito dell'intensa azione diplomatica condotta dall'Italia, assieme ai paesi partner e alleati, sottolinea Palazzo Chigi, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio si trova oggi a Kiev per incontrare il suo omologo Kuleba. «L'unica via da percorrere è quella che porta alla pace e alla stabilità. Sono convinto che per la crisi in atto esiste solo una soluzione diplomatica che metta fine alle tensioni ed eviti eventuali aggressioni», ha detto. «L'Italia, in coordinamento con i propri partner, concentra ogni sforzo su questa soluzione - ha assicurato il ministro - In queste ore la diplomazia non deve fermarsi, è l'unica vera arma pacifica per evitare un conflitto».

Ucraina, Russia o Nato: ecco gli schieramenti in campo (e i piani in caso di invasione)

Borse europee positive, segnali distensivi da crisi Ucraina

Draghi chiama Zelensky

L'Italia ha mostrato ancora una volta il suo sostegno all'Ucraina, mentre al Cremlino Vladimir Putin incontrava il primo ministro tedesco Olaf Scholz. Con il ritiro delle prime truppe dal confine ucraino, Mosca ha aperto alla de-escalation del possibile conflitto. Lo stesso Putin ha ribadito che la guerra non è l'obiettivo della Russia, mentre si continua a cercare la via della diplomazia.