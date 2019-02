Uccide l'ex amante, il suo nuovo fidanzato e la figlia 15enne di lei incendiando l'abitazione

Sconfitto dalla vita, emarginato dalla società e costretto a mendicare per sopravvivere, Darren Patrick Clover aveva dovuto subire anche quell'ultima umiliazione: essere lasciato a 52 anni dalla sua compagna, molto più giovane di lui, che oltre tutto lo aveva presto rimpiazzato con un altro uomo. È stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso e lo ha fatto letteralmente impazzire: in preda alla gelosia, armato di una tanica di benzina, è andato nella vecchia fabbrica in disuso dove la donna viveva accampata con la figlia adolescente e il nuovo compagno, ha appiccato il fuoco e li ha bruciati vivi tutti e tre, mettendo in atto la sua folle rivincita nei confronti non solo della donna che lo aveva abbandonato, ma anche di una vita che lo aveva distrutto.

Per oltre un anno ha negato qualunque possibile accusa, tentando anche di depistare le indagini, ma alla fine ha dovuto capitolare e confessare: ora, a due anni dalla strage, è arrivata la condanna a 30 anni di carcere che mette la pietra tombale sulle sue speranze di riscatto.

La tragedia avvenne nel marzo 2017 alla periferia di Melbourne. Darren, che già nelle settimane precedenti aveva minacciato di morte l'ex compagna, si presentò davanti alla vecchia fabbrica e versò un gran quantitativo di benzina davanti all'unica uscita dello stanzone in cui si trovavano i suoi "nemici", appiccando un rogo che non lasciò scampo a nessuno: i cadaveri carbonizzati di Tanya Burmeister, 32 anni, Zoe Burmeister, 15, e David Griffiths, 39, furono trovati accovacciati uno accanto all'altro. Dopo un'esistenza che li aveva visti sempre ai margini della società, si erano visti negare il diritto ad avere un futuro dalla follia di un emarginato come loro che li aveva trascinati nel baratro mentre tentavano di risalire verso una vita migliore. Quando Darren uscirà dal carcere avrà 82 anni: e quel giorno sarà tardi per una seconda chance.



