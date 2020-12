Famiglia sterminata in casa: sedicenne accusato di aver ucciso coppia e due bambini di 3 e 12 anni

Una famiglia sterminata e un adolescente accusato di aver assassinato due adulti e due bambini di 3 e 12 anni. È avvolto nel mistero l’omicidio di quattro persone in una casa di Cemetery Hill Drive a Elkview, nel West Virginia.

A scoprire i cadaveri è stato un parente della famiglia che, da alcune ore, non riusciva a mettersi in contatto con loro. Preoccupato per il loro silenzio, si è messo in viaggio e domenica mattina è arrivato davanti alla loro casa: ha trovato la porta principale aperta e i cadaveri dei suoi parenti, tutti uccisi a colpi di pistola, sul pavimento. Dopo la notizia degli omicidi, Mike Rutherford, lo sceriffo della contea di Kanawha, ha reso noto che un quinto residente della casa, un membro della famiglia di 16 anni, è stato trovato al sicuro in un’altra abitazione. Domenica sera la polizia ha dato la notizia che un minorenne è accusato per i quattro omicidi, non chiarendo, tuttavia, se si trattava del 16enne che viveva sotto lo stesso tetto con la famiglia sterminata.

La polizia ha chiarito che ulteriori dettagli saranno resi noti nelle prossime ore: non si sa ancora quando sia avvenuta la sparatoria e l’indagine è ancora in corso. «Viviamo in un quartiere tranquillo, non abbiamo sentito nulla - ha raccontato una vicina di casa, Samra Mullins - Quello che è successo è scioccante. Non ti aspetti mai che possa capitare nella casa accanto alla tua. Siamo già sotto stress per l’emergenza Covid e questa è un’ulteriore cattiva notizia».

