Tunisia, accoltellato a morte turista francese al grido di «Allah Akbar». È caccia all'uomo

È caccia all'uomo in Tunisia, dove oggi un turista francese, in vacanza a Zarzouna, è stata ucciso da un giovane tunisino che, dopo aver ferito anche un militare, si è dato alla fuga. Stando a quanto riportato da Nessma tv, l'assalitore avrebbe accoltellato a morte, all'uscita di un bagno turco, il cittadino francese, al grido di Allah Akbar. Il soldato ferito, riporta il ministero dell'Interno in un comunicato, è già stato trasferito all'ospedale.

LEGGI ANCHE Milano, aggredisce militare con un tagliacarte al grido "Allah akbar": indaga l'antiterrorismo

L'uomo, di cui non è stata resa nota l'identità, sarebbe già stato identificato. Il portavoce del ministero dell'interno Khaled Hayouni ha infatti dichiarato a una radio locale che le forze di polizia conoscono bene il sospettato, con vari precedenti per reati di criminalità comune sulla fedina penale. Attualmente è in corso un'indagine per verificare la natura del gesto. L'attacco è il secondo in un mese che avviene nella regione del Bizerte, dove si trova Zarzouna.



Ultimo aggiornamento: 16:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA