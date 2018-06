Fondi, egiziano urla Allah Akbar e tenta di far esplodere la villetta di due neosposi

di Barbara Savodini

Ha fatto irruzione nella villetta di due novelli sposi, in via La Marna a Fondi (Latina), ha tentato di rubare oggetti di valore per poi, una volta colto sul fatto, inneggiare all'Isis e minacciare di far esplodere l'edificio con una bombola del gas. A scongiurare il peggio l'altro ieri è stato il tempestivo intervento degli agenti coordinati dal neonominato dirigente del commissariato di Fondi Franco Pellegrino.



Quando i poliziotti, allertati dalla proprietaria di casa, sono arrivati in via La Marna, hanno trovato il giovane chino su un bombolone di gpl posto nel giardino dell’abitazione, con in pugno un accendino e con l’evidente intento di appiccare il fuoco.



Al tentativo degli agenti di fermare l'uomo ne è scaturita una colluttazione durante la quale lo straniero, di nazionalità egiziana con regolare permesso di soggiorno e senza precedenti, non ha mai smesso di pronunciare le parole “Allah Akbar”. Lo stesso, in perfetto italiano, asseriva di essere un affiliato dell'Isis arrivato a Fondi per far conoscere la verità.



Il 27enne, Khattab Abdalla Ahmed Abdalla, si trova ora presso la casa circondariale di Latina in attesa dell'udienza di convalida. L'uomo è accusato dei reati di tentato furto in abitazione, danneggiamento aggravato, violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e tentato incendio.

Luned├Č 18 Giugno 2018



