Covid, elezioni Usa: Twitter segnala tweet di Trump. «Affermazioni fuorivianti su salute e voto»

Twitter ha segnalato un tweet di Donald Trump, in cui il presidente Usa sostiene che gli elettori potrebbero contrarre il coronavirus inserendo la scheda elettorale nelle cassette postali. Per Twitter di tratta di: «Affermazioni fuorvianti sulla salute che potrebbero potenzialmente dissuadere le persone di recarsi alle urne». Il colosso Usa guidato dal Ceo Jack Dorsey, comunque, non rimuoverà il tweet perché «è nell'interesse pubblico». Gli utenti del social media comunque non sono più in grado di mettere un "mi piace", di rispondere o di ritwittare il messaggio.

So now the Democrats are using Mail Drop Boxes, which are a voter security disaster. Among other things, they make it possible for a person to vote multiple times. Also, who controls them, are they placed in Republican or Democrat areas? They are not Covid sanitized. A big fraud!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2020