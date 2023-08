Trump incriminato per l'assalto a Capitol Hill, accusato di «frode elettorale». Il tycoon: «Caso ridicolo»

Donald Trump è stato incriminato per la terza volta. Dopo le accuse per il pagamento alla pornostar Stormy Daniels e le carte segrete a Mar-a-Lago, l'ex presidente è stato incriminato da un gran giurì federale per l'assalto al Congresso del 6 gennaio. Lo riporta Abc citando alcune fonti.

Donald Trump è ufficialmente indagato per l'assalto a Capitol Hill

Le prove

Il gran giurì federale che ascolta le prove nell'indagine del consigliere speciale Jack Smith sugli sforzi dell'ex presidente Donald Trump e dei suoi alleati per ribaltare le elezioni del 2020 e che sta indagando sull'assalto al Congresso del 6 gennaio, ha presentato un atto d'accusa nel tribunale di Washington.

Le accuse

Nei confronti di Donald Trump sono stati mossi quattro capi di accusa, inclusa la cospirazione per frodare gli Stati Uniti. Lo riportano i media americani sulla nuova incriminazione contro l'ex presidente. I capi di imputazione sono: Cospirazione per frodare gli Stati Uniti; Associazione a delinquere per ostacolare un procedimento ufficiale; Ostacolo e tentativo di ostacolare un procedimento ufficiale; cospirazione contro i diritti.

La replica

«Perché non hanno portato questo caso ridicolo due anni e mezzo fa? Volevano farlo in mezzo alle elezioni, ecco il perché». Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth, commentando la sua incriminazione per l'assalto al Congresso americano del 6 gennaio 2021.