Trump pronto all'uso di «forza letale» contro la carovana di migranti dal Messico

«Go home!», Donald Trump si scaglia contro i migranti al confine con il Messico, installata barriera mobile Le truppe Usa inviate dal Presidente degli Stati Uniti «se sarà necessario useranno la forza letale per fermare chi cercherà di entrare nel Paese», ha avvertito il capo della Casa Bianca parlando con i giornalisti in Florida. «Spero di no - ha aggiunto - ma se dovranno farlo lo faranno».

è pronto all'uso dellapur di fermare la carovana di migranti al confine con ilTrump ha minacciato ancora di chiudere «l'intero confine» tra Stati Uniti e Messico, anche ai flussi commerciali, se la situazione dovesse degenerare di fronte all'arrivo di migliaia di migranti dall'America centrale. «Se arriviamo a una fase in cui perdiamo il controllo o c'è violenza, chiuderemo temporaneamente l'ingresso nel paese fino a quando la situazione non sarà nuovamente sotto controllo», ha detto nel suo resort Mar-a-Lago in Florida il giorno del Ringraziamento.Secondo il tycoon, la chiusura del confine danneggerebbe anche il Messico, dal momento che bloccherebbe tutti gli scambi finché la situazione non si normalizzerà. «L'intero confine, intendo l'intero confine. E il Messico non sarà più in grado di vendere automobili negli Stati Uniti», ha detto Trump.