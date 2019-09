Trump licenzia il "falco" John Bolton via Twitter. Il consigliere: «Mi sono dimesso io»

NEW YORK – Era nell’aria. Da tempo si sapeva che Donald Trump era entrato in rotta di collisione con il suo consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton. E ora il presidente ha rotto gli indugi, annunciandone il licenziamento. Bolton è stato il “falco” dell’Amministrazione, sempre favorevole a interventi militari, e contrario al dialogo. Ultimamente le sue posizioni lo avevano contrapposto alle posizioni più moderate del segretario di Stato Mike Pompeo, e girava voce che i due neanche si parlassero più.

Donald Trump, cala il gradimento del presidente Usa per la paura della recessione

Afghanistan, Trump cancella i colloqui segreti di pace con i talebani: «Non tratto con chi fa stragi»

L’annuncio del licenziamento è arrivato con uno dei soliti tweet di Trump: “Ho chiesto le dimissioni a John, e lui le ha presentate prontamente” ha scritto il presidente. Il testo del messaggio era abbastanza duro: “Sono stato in forte disaccordo con molti dei suoi suggerimenti, e così anche altri nell’Amministrazione”. Non esattamente un addio affettuoso.

....I asked John for his resignation, which was given to me this morning. I thank John very much for his service. I will be naming a new National Security Advisor next week.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2019