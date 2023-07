Venerdì 14 Luglio 2023, 19:50 - Ultimo aggiornamento: 19:56

Truffa con false prenotazioni a un ristorante di Pamplona. Il locale colpito è il Kabo. Era al completo per la festa di San Firmino, la più importante del posto. Ma poi i clienti non si sono presentati.

La capo sala del ristorante, Jaione Aizpuruza, afferma che questo tipo di episodi è sempre più frequente negli ultimi tempi. "Tutto è iniziato il 6 luglio", spiega ad Abc. "Eravamo pieni da settimane. Poi abbiamo iniziato ad avere qualche problema con le prenotazioni. Non rispondevano al telefono, ma non gli abbiamo troppa importanza". Ma quello che all'inizio sembrava essere solo qualche inconveniente isolato si è rivelata una truffa orchestrata e preparata, per un valore di oltre 11.800 euro.

60 false prenotazioni

Secondo la capo sala, dopo aver fatto il punto con tutto il team, il ristorante ha perso 146 clienti a causa delle improvvise cancellazioni di 60 false prenotazioni. "Invece di ricevere le 30 prenotazioni previste, ne abbiamo ricevute due, ad esempio". Così il team ha iniziato a chiamare i clienti al telefono e inviare e-mail, che erano state inviate al momento della prenotazione dei tavoli sono rimaste senza risposta. Lo stesso è accaduto con le telefonate, con l'eccezione di diverse occasioni in cui il chiamante, confuso, ha affermato di non aver effettuato una prenotazione.

Oltre alle perdite monetarie, i professionisti affermano di sentirsi poco tutelati di fronte a questa situazione, che definiscono un duro colpo emotivo. "Nel nostro ristorante siamo

Affrontare la situazione è complicato perché, come sottolinea Aizpuruza, prenotare in un ristorante e non partecipare non è un reato. Tuttavia, la squadra si è messa nelle mani di professionisti per capire come affrontare la situazione e presentare la relativa denuncia. "Ci sentiamo poco tutelati in queste situazioni perché è molto difficile adottare misure che soddisfino la maggioranza", riconosce.

Il ristorante Kabo ha proposto diverse alternative, come la tariffazione anticipata, per evitare di dover affrontare nuovamente una situazione del genere, come hanno fatto altri ristoratori negli ultimi mesi. Ma ritengono che questa soluzione non sia adatta a tutti. "Ci sono persone anziane che non sanno come gestirsi, turisti che arrivano all'improvviso o persone che semplicemente non hanno una carta bancaria, e noi non vogliamo smettere di servire nessun cliente", ammettono.

Dichiarazione ufficiale del ristorante Kabo

"Negli ultimi giorni abbiamo subito uno dei peggiori episodi da quando abbiamo iniziato questa avventura. Qualcuno ha effettuato più di 60 false prenotazioni nel nostro ristorante con carte di credito prive di fondi, email e numeri di telefono inesistenti o utilizzando nomi fraudolenti".

"Per SETTIMANE abbiamo rifiutato le prenotazioni perché eravamo pieni per San Fermin, ma quale è stata la nostra sorpresa quando è arrivato il giorno in cui ogni singola prenotazione che avevamo è stata cancellata o non è apparsa".

"Quando abbiamo chiamato ci hanno risposto numeri di telefono inesistenti, persone che non sapevano di cosa stessimo parlando perché non avevano fatto alcuna prenotazione o carte senza fondi".

"Dato che il primo giorno era la festa di San Fermín, non abbiamo pensato a nulla e abbiamo pensato che si trattasse di persone che si erano addormentate dopo il chupinazo o di persone che avevano perso la cognizione del tempo ed erano arrivate in ritardo. Ma no! Era stato tutto perfettamente orchestrato".

"Una situazione che non è solo un duro colpo emotivo per tutta la squadra, ma anche un duro colpo economico e in cui tutti gli albergatori si sentono tremendamente senza protezione".

"Vogliamo ringraziare tutto il sostegno ricevuto in questi giorni dalla pubblicazione del nostro primo comunicato, così come tutte le persone che SI hanno deciso di festeggiare San Fermín con noi".

"Questa è solo una piccola pietra sulla strada".

Questo è il messaggio che l'équipe di Kabo ha condiviso sui social network raccontando l'accaduto e ringraziando tutto il sostegno ricevuto dai commensali che hanno potuto godere della loro proposta durante i festeggiamenti di San Fermín.