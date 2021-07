Covid, è di nuovo boom di casi a Tokyo: 4058 i nuovi positivi

Sabato 31 Luglio 2021, 12:48

Il medagliere del Giappone alle Olimpiadi di casa sale e, di pari passo, anche i nuovi contagi da Covid non sono da meno: i casi di coronavirus registrati a Tokyo, teatro della trentaduesima edizione dei giochi a cinque cerchi, hanno sfondato quota 4.000 nelle ultime 24 ore per la prima volta dall'inizio della pandemia. Secondo quanto riportano i media internazionali, i nuovi positivi sono stati 4.058, in netto aumento rispetto al record precedente di 3.865 segnato giovedì. Nell'ultima settimana, nella capitale giapponese è stata registrata una media record di 2.920 infezioni al giorno, pari a un incremento del 117% rispetto alla settimana precedente.