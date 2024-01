Terza guerra mondiale, quali sono i rischi? Israele: «Vicini a un conflitto catastrofico»

"Mi spezza davvero il cuore vedere Crooked Joe (ndr. Joe Biden) rovinare il nostro paese mentre spinge l’America sull’orlo della terza guerra mondiale”. Durante la campagna elettorale, si è vantato di essere “l’unico che potrà prevenire la Terza Guerra Mondiale”. Se ne parla sempre di più, soprattutto dopo l'attacco degli Stati Uniti allo Yemen.

Nel mezzo delle guerre in corso tra Russia e Ucraina, tra Israele e Hamas, crescono i timori sulla prospettiva di un’altra guerra mondiale come riportato dal Time. “Questo è il linguaggio, penso, che si espande ben oltre la capacità della realtà di sostenerlo”, afferma Jay Winter, storico della guerra del XX secolo e professore emerito a Yale.

I timori

Un sondaggio condotto dall’American Psychological Association subito dopo che la Russia ha invaso l’Ucraina lo scorso anno ha rilevato che quasi 7 americani su 10 temevano “che siamo alle fasi iniziali della terza guerra mondiale”, un sentimento che gli alleati del presidente russo Vladimir Putin hanno incoraggiato. Da allora l’organizzazione non ha più posto la domanda, ma lo scoppio della guerra in Medio Oriente sembra risvegliare nuovamente questi timori; in un’intervista con The Hill questo mese, il senatore democratico Tim Kaine della Virginia ha detto: “Ho dovuto rispondere a una domanda posta da persone a cui non ho mai dovuto rispondere in 30 anni di vita pubblica, ovvero: potrebbe essere questa la terza guerra mondiale?".

Gli esperti

John E.

Herbst, ex ambasciatore in Ucraina e ora direttore senior del Centro Eurasia del Consiglio Atlantico, ha suggerito che l’amministrazione Biden dovrebbe stare più attenta nella scelta delle parole.

“Non è sbagliato, nell’intimità delle consultazioni governative, dire: ‘Ovviamente non vogliamo la terza guerra mondiale’”, ha detto. “Ma allo stesso tempo, dovremmo dire: ‘Abbiamo interessi vitali nella questa guerra, dobbiamo assicurarci che questi interessi vitali siano garantiti.'”

Pochi esperti pensano che le preoccupazioni sulla Terza Guerra Mondiale significhino che siamo sull’orlo di quel tipo di crisi. Sebbene ci sia disaccordo su ciò che costituisce una guerra mondiale, generalmente coinvolge due grandi blocchi di potere di paesi in lotta per il dominio, con numerose nazioni su ciascuna parte che prendono le armi l'una contro l'altra in più di un teatro. Nel settembre del 1939, il TIME potrebbe essere stato il primo a soprannominare il conflitto iniziato quel mese “Seconda Guerra Mondiale”, ma altri avevano previsto che ne sarebbe potuto scoppiare uno. Nel 2015, PW Singer e August Cole, due scrittori con esperienza nel campo della sicurezza nazionale, hanno speculato in un saggio su TIME su come potrebbe essere una terza guerra mondiale , prevedendo che “l’accaparramento di terre da parte della Russia in Ucraina” e le crescenti tensioni con la Cina potrebbero portare a un’altra battaglia globale combattuta nello spazio e nel cyberspazio.

Le conseguenze della guerra in Ucraina

Tuttavia, nei mesi successivi all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, lo scorso anno, gli alleati del Cremlino hanno spesso suggerito che la Terza Guerra Mondiale fosse già iniziata . Da allora, hanno periodicamente avvertito che una guerra mondiale era imminente.

“Si tratta di una strategia informativa del Cremlino che enfatizza i rischi della guerra per l’Occidente e cerca di usarla come un modo per ridurre il sostegno all’Ucraina”, afferma Bryan Frederick, scienziato politico senior presso la RAND Corporation. Aggiunge che l’Ucraina a volte ha risposto anche evocando il termine, con il presidente Volodymyr Zelenskyj che cerca di mantenere uniti gli alleati avvertendo “che se la Russia non si ferma qui, andrà avanti e ciò porterà alla terza guerra mondiale”.

Qui in America, alcuni che esprimono preoccupazione per un’altra guerra mondiale potrebbero sollevare timori legittimi di essere troppo coinvolti nel conflitto all’estero. Ma il sensazionalismo del termine rischia di oscurare questa discussione ricca di sfumature.

“Naturalmente, ci sono persone che sono sinceramente preoccupate per i rischi di un’escalation del conflitto e per il potenziale coinvolgimento degli Stati Uniti, anche se sostengono anche l’Ucraina”, afferma Frederick. Ma sostiene che la maggior parte di queste persone non usa il termine “Terza Guerra Mondiale”.

"Voglio dire, 'Terza Guerra Mondiale' è un termine evocativo che non è ben definito", dice.

Coloro che lo utilizzano cercano per lo più di attirare l'attenzione degli elettori suscitando una reazione forte, e in alcuni casi non del tutto negativa, afferma Winter.

"Se riesci a vedere il fascino emotivo del termine 'guerra mondiale' come un ritorno alla generazione del nonno... i momenti più grandi, ma anche il male più grande, allora penso che tu possa capirne il fascino", dice Winter.