Terremoto in Alaska di 7.4 con breve allarme tsunami: interessata la "cintura di fuoco" delle Aleutine

Un terremoto di magnitudo 7.4 è stato registrato domenica 16 luglio davanti alle coste dell'Alaska. Lo riferisce l'Istituto geofisico statunitense (Usgs). Il sisma, localizzato 106 km a sud di Sand Point ad una profondità di 9,3 km, ha fatto scattare un breve allarme tsunami. «Un tsunami è stato effettivamente generato dal terremoto, ma non rappresenta più una minaccia", riporta il NWS National Tsunami Warning Center. Il terremoto è avvenuto lungo la zona di subduzione dell'Alaska-Aleutine, dove sono comuni grandi scosse. Un terremoto di magnitudo 9.2 nella fossa dell'Alaska-Aleutine il 27 marzo 1964, è stato il secondo più grande mai registrato dalla moderna strumentazione sismica. Il 1° aprile 1946 un sisma di magnitudo 8,6 colpì colpì la zona provocando uno tsunami che devastò il faro sull'isola di Unimak e spazzò via i suoi cinque occupanti. Le onde uccisero 159 persone alle Hawaii e una in California.

