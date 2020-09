Spogliarelliste spingono così i cittadini ad andare a votare: Il video delle danzatrici esotiche diventa virale

Ultimo aggiornamento: 00:16

Le spogliarelliste disono scese in pista per spingere i loro concittadini ad andare a votare . In un video prodotto e girato da una coppia di cineasti locali le “danzatrici esotiche” si esibiscono in pole dance e contorsioni provocanti, e intanto invitano lo spettatore a «get your booty to the poll» (portate il vostro sedere al seggio).Paul Fox e Angela Gomes, i due registi, hanno raccolto i fondi per il video con un appello su GoFundMe, e hanno ricevuto oltre 11 mila dollari. Nell’appello hanno detto che avrebbero fatto dei filmati «diversi» per cercare di sensibilizzre l’elettorato afro-americano maschile, che è tradizionalmente più pigro di quello femminile.Paul Fox e Angela Gomes hanno spiegato di voler «fare eleggere candidati che contribuiranno a cambiare le cose al livello federale, statale e locale». Mentre danzano, lasciando intravedere buona parte delle loro grazie, le spogliarellistie lanciano il loro invito: «E’ chiaro che la vita dei neri non ha importanza per alcuni dei leader di oggi. Se è importante per voi, non lasciate che siano gli altri a decidere che governerà la nostra comunità. Portate il vostro sedere al seggio!»In poche ore il video è stato visto da mezzo milione di utenti.