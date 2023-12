Sparatoria Praga, chi era il killer: David Kozak, studente di 24 anni di nazionalità ceca. Su Telegram aveva annunciato la strage

Si chiamava David Kozak il killer che nel tardo pomeriggio di giovedì ha ucciso prima il padre - trovato morto in casa dalla polizia ceca - e poi ha fatto una strage all'università di Praga, uccidendo almeno 15 persone e ferendone oltre venti nella Facoltà di Lettere dell'Università Carlo, in pieno centro a Praga, prima di essere a sua volta ucciso dalla polizia. È uno studente di 24 anni di nazionalità ceca e alcune tv ne hanno mostrato le immagini mentre imbraccia un fucile su un balcone di un edificio. In un'altra foto si vedono degli studenti su un cornicione dell'edificio per ripararsi dai colpi.

Su Telegram aveva annunciato la strage

Su un canale Telegram creato pochi giorni prima della sparatoria di stasera, l'aggressore dell'Università di Praga avrebbe spiegato che era stufo della vita, che tutti lo odiavano e che lui odiava tutti. Lo riferiscono media locali. Il 24enne, identificato come David Kozak, studente della stessa facoltà attaccata, avrebbe chiaramente indicato di voler effettuare una sparatoria di massa ispirandosi ad Alina Afanaskina, una ragazza di 14 anni che ha ucciso una persona in una scuola in Russia il 7 dicembre 2023. «Non ha ucciso abbastanza persone, cercherò di risolvere la cosa», avrebbe scritto Kozak.