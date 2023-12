Spagna, stretta sul fumo: sigarette vietate sulle terrazze e in auto

Giovedì 14 Dicembre 2023, 10:36

Il ministero della Sanità spagnolo ha annunciato un nuovo piano antifumo, con l'intenzione di vietare le sigarette sulle terrazze all'aperto dei bar e raddoppiare il costo medio delle sigarette, attualmente di 5 euro, a 10 euro. La proposta, partita da una riunione con il Comitato nazionale di prevenzione del tabagismo, si concentrerà anche sulla regolamentazione delle sigarette elettroniche. Sebbene non siano specificati i luoghi all'aperto in cui sarà vietato fumare, si prevede un aggiornamento della normativa esistente, con un richiamo a un precedente provvedimento del 2021 che proponeva divieti di fumo in spiagge, spazi naturali, auto private e terrazze all'aperto. La data di entrata in vigore del piano non è stata ancora stabilita. «Molti di questi spazi cercano di proteggere i bambini, le donne incinte, le persone che semplicemente non vogliono fumare in maniera passiva», ha spiegato il segretario di stato della Sanità, Javier Padilla, in dichiarazioni ai media iberici. Padilla ha richiamato un sondaggio della Società spagnola di Medicina familiare e comunitaria, che registra un ampio consenso nella società spagnola a una nuova stretta antifumo e secondo il quale il 72% della popolazione approva il divieto nelle terrazze.