Siria, cade l'ultima roccaforte dell'Isis: liberata Baghuz

Cade l'ultima roccaforte dell'Isis in Siria: liberata Baghuz. L'ultima roccaforte dello Stato Islamico in Siria, Baghuz, è stata liberata. Lo ha annunciato Mustafa Bali, portavoce delle Forse democratiche siriane (Sdf), le milizie curde appoggiate dagli Stati Uniti.

Orsetti, il video testamento: «Conosco i rischi, questa scelta la rifarei cento volte». Recuperato il corpo in Siria

​Isis, il portavoce: «Il califfo al Baghdadi è vivo»



Timeline: the rise and fall of Islamic State in Iraq and Syria: The "caliphate" was declared defeated today by Syrian Democratic Forces commander Mustafa Bali. https://t.co/GhX3O3MzPj JPost pic.twitter.com/yrVxfeqywU

«Le Forze democratiche siriane dichiarano la totale eliminazione del cosiddetto califfato e la sconfitta territoriale al 100 per cento dell'Isis. In questo giorno unico, commemoriamo migliaia di martiri i cui sforzi hanno reso possibile la vittoria», ha annunciato Bali su Twitter.

UPDATE: “Baghouz has been liberated. The military victory against Daesh has been accomplished,” Mustafa Bali, head of the SDF media office, wrote on Twitter https://t.co/Gpvl55Z3RC

— Arab News (@arabnews) 23 marzo 2019