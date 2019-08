Sharm El Sheik, due trans italiani bloccati in aeroporto. Le famiglie: «Nessuna notizia da ieri»

Due transessuali di Bitonto sono stati bloccati e trattenuti dalla polizia aeroportuale egiziana al loro arrivo ieri a Sharm El Sheik, dove si erano recati in vacanza con due loro amici: lo ha detto all'Ansa la sorella di uno di loro, Ivana Sannicandro. Si tratta di Cosimo Loredana Corallo, 43 anni, e Michele Mikaela Sannicandro, di 45 anni. Tecnicamente il fermo provvisorio, in attesa di essere rimpatriati in Italia, sarebbe dovuto al fatto che le autorità egiziane non ritengono validi i loro documenti, ma gli amici parlano di visto negato per il loro orientamento sessuale. «Mia sorella è stata fermata in aeroporto - racconta all'Ansa Ivana Sannicandro -, la motivazione è che pensano che i documenti non corrispondano a lei, a loro. Non sono documenti falsi, ma pensano non siano loro in quanto trans». Al momento la famiglia non ha ancora interpellato un avvocato, né sa quando è previsto il rientro in Italia: «Ma è certo che se non rientrano oggi, vado io», afferma la sorella.

Transgender sul web, «picchiata a Sharm el-Sheikh perché sono trans»

La famiglia di Mikaela Sannicandro non ha sue notizie da ieri, alle 15, dopo che la giovane s'è presentata al desk del controllo dei documenti dell'aeroporto di Sharm El Sheik. A bloccare il suo ingresso e quello di Loredana Corallo i documenti di entrambe che, con molta probabilità, le autorità del luogo non ritengono validi in quanto entrambe transessuali. Ad avvertire le famiglie sono stati due amici in vacanza con loro che poi hanno proseguito il viaggio giungendo a destinazione. Famiglie che non hanno ancora notizie delle ragazze, che lavorano nell'ambito della ristorazione a Bitonto. Il loro rientro in Italia potrebbe avvenire con il primo volo disponibile, ma a riguardo non trapela alcuna notizia ufficiale. Un analogo episodio è avvenuto il 16 agosto scorso, sempre a Sharm el Sheik, dove Federica Mauriello, transgender partenopea socia dell'associazione transessuale Napoli denunciò, tramite Facebook, di avere ricevuto «sputi, offese e anche a calci da parte della polizia perché in Egitto le persone transessuali non sono gradite»

