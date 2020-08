Senatrice uccisa, ex collaboratrice confessa: «Sono stata io». Progettava di uccidere anche il marito

La 49enne Rebecca Lynn O'Donnell ha ammesso in tribunale di aver ucciso Linda Collins-Smith, senatrice dell'Arkansas, di cui era stretta amica e collaboratrice. La confessione a un anno dall'arresto. «Andai nella casa di Linda, la uccisi intenzionalmente e nascosi il corpo», ha detto, senza spiegare il motivo, anche se secondo l'accusa fu per soldi. La donna, che ora deve scontare 40 anni per omicidio, era finita in manette meno di due settimane dopo che il corpo della senatrice era stato trovato nel giardino nel retro della sua casa.

La famiglia della vittima ha sostenuto che O'Donnell era stata scoperta rubare denaro alla senatrice. In aula la donna non ha posto obiezioni ad altre due accuse: quella di aver tentato di ingaggiare mentre era in carcere alcune detenute per uccidere, inscenando un suicidio, il marito della senatrice che l'aveva incastrata; e quella di aver chiesto loro di bruciare la sua auto custodita dalla polizia per eliminare le prove della sua colpevolezza. Due accuse che sono costate alla collaboratrice «diabolica» altri 10 anni di prigione.

