San Pietroburgo, il momento dell'esplosione in cui è morto Tatarsky

Lunedì 3 Aprile 2023, 09:29

(LaPresse) In un'esplosione in un bar a San Pietroburgo è morto il blogger nazionalista Vladlen Tatarsky e altre 15 persone sono rimaste ferite. La deflagrazione è avvenuta nello 'Street bar', di proprietà del capo della milizia Wagner, Evgenij Prigozin. Secondo i media locali, sarebbe stata causata da un "ordigno esplosivo" che era portato da uno dei clienti del bar. Tatarsky stava incontrando alcuni membri del pubblico e una donna gli avrebbe regalato una statuetta che sarebbe esplosa. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE