Tensione Russia-Ucraina: la Nato convoca riunione d'emergenza

UE CONDANNA L'AGGRESSIONE

«Gli sviluppi nel mar d'Azov sono inaccettabili e ci aspettiamo che la Russia lasci andare subito le navi e l'equipaggio». Lo afferma una portavoce della Commissione europea condannando «l'aggressione verso l'Ucraina» che ha generato una «pericolosa escalation».



Stiamo prendendo la questione con «grande serietà», assicura la portavoce, «e per noi è una priorità in questo momento. I contatti dell'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini sono in corso e non si escludono anche altre iniziative.

Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha convocato per questo pomeriggio una riunione di emergenza della Commissione Nato-Ucraina per discutere della situazione di confronto con la Russia nel Mare di Azov e nello Stretto di Kerch.La convocazione, informa l'Alleanza atlantica, è giunta su richiesta del presidente ucraino Petro Poroshenko nel corso di una telefonata con il segretario generale.