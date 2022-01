Regno Unito, i contagi Covid crollano del 40% in una settimana: oggi registrati "solo" 84mila casi

Nel Regno Unito i casi Covid sono crollati del 40% in una settimana. La variante Omicron sembra aver allentato la sua morsa. Il bollettino odierno ha registrato "solo" 84.429 contagi, mentre lunedì scorso il numero totale ammontava a 142.224. Una buona notizia, che segna un primo importante passo verso la fine della quarta ondata, che dà speranza a tutto il resto dell'Europa. I decessi registrati nelle ultime 24 sono invece 85.

APPROFONDIMENTI LA MUTAZIONE Foto INVISTA Video COVID Omicron 2, allerta per la variante "sorella" della... I DATI Omicron, più efficace booster Moderna o Pfizer? I dati a...

Regno Unito, contagi in calo del 40%

Recentemente in Inghilterra la quarantena per i positivi è stata accorciata da sette a cinque giorni. Lo stesso hanno fatto negli ultimi giorni anche Scozia e Galles. Secondo fonti governative, il 26 gennaio il cosiddetto "Plan B" di contenimento potrebbe essere superato da uno meno restrittivo. Il sistema sanitario è ancora sotto pressione, ma il portavoce di Boris Johnson ha fatto sapere che «ci sono alcuni segnali incoraggianti che le infezioni stanno diminuendo in tutto il paese. Stanno diminunedo anche i ricoveri e questa è la notizia migliore». Le mascherine resteranno obbligatorie nei negozi al chiuso e sui mezzi di trasporto.